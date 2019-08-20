Експерти назвали найкращі міста для вечірок

Фахівці порталу Lonely Planet склали рейтинг найкращих для вечірок міст. Лідирував у переліку сербський Белград, де доступне житло і демократичні ціни.

Перше місце у рейтингу найкращих міст для вечірок посів сербський Белград. Це місто завдяки різноманітним розвагам може, на думку експертів, припасти до смаку будь-якому туристу. Заходи тут проходять в клубах, барах, на баржах і в тавернах. Також місто відрізняється демократичними цінами (літр пива обійдеться у 2 долари) і недорогим житлом (30 доларів за вихідні).

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Белград

На другому місці йде мексиканське місто Плая-дель-Кармен, а замикає трійку лідерів Сінгапур. Останній експерти поставили так високо за його рівень безпеки, а також за велику кількість клубів і барів.

У ТОП-10 також увійшли Санкт-Петербург, Токіо, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буенос-Айрес і мексиканський Кабо-Сан-Лукас.

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