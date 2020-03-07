Експерти назвали можливу причину поширення коронавірусу за межами Китаю

Ще в середині лютого Народний банк Китаю оголосив, що всі фінансові організації країни повинні дезінфікувати будь-які потенційно забруднені грошові купюри. Для цього їх необхідно обробляти за допомогою ультрафіолетового випромінювання, а потім відправити на зберігання терміном від 7 до 14 днів.

Ще одне суворе правило стосується паперових грошових коштів з так званим високим рівнем ризику, тобто тих, які перебували в обігу на ринках і в лікарнях. Такі купюри необхідно було запечатувати у спеціальні пакети.

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Китайська влада перерозподілила близько 86 мільярдів доларів США, тобто знищила паперові гроші, замінивши їх безготівковими сумами. З-поміж заходів також була заборона готівкових грошових переказів між провінціями.

Усі перераховані заходи були прийняті в Китаї через потенційну загрозу поширення коронавірусу через купюри. Наразі китайські фахівці не можуть однозначно сказати, чи зіграло роль поводження з забрудненими грошима у поширенні пандемії в Китаї і за його межами.

Коронавірус міг поширитися через гроші

Однак дослідження аналогічних вірусів показують, що нинішній штам коронавірусу COVID-19 може бути здатний підтримувати інфекцію на неживих поверхнях, таких як гроші, протягом дев'яти днів при кімнатній температурі. У результаті інфекція поширюється, коли людина вступає в контакт із забрудненою поверхнею, а потім переносить вірус на тіло, часто через кінчики пальців.

Додамо, численні дослідження показали, що готівкові гроші часто мають сліди кокаїну, героїну, людських відходів, дріжджів, цвілі, кишкової палички та багатьох інших речовин, особливо коли мова йде про часте переміщення купюри з кишень до рук, а потім з одних рук в інші. При цьому вчені наполягають, можливий коронавірус на грошах може бути знищений звичайними дезінфікуючими засобами, а також при сильному нагріванні.

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