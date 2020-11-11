Експерти назвали головні недоліки нових MacBook, які отримали процесор M1

Apple представила свої ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro, а також міні-ПК Mac mini. Усі ці пристрої об'єднала апаратна платформа – вони побудовані на базі фірмового процесора Apple M1. Але, виявилося, є у цього рішення низка недоліків.

Незабаром після презентації журналісти детальніше ознайомилися з новинками – і назвали два відчутні мінуси MacBook та Mac mini на базі перспективного чипа.

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Як з'ясувалося, жоден представлених гаджетів на платформі Apple M1 не підтримує під'єднання зовнішніх відеокарт (eGPU) за допомогою інтерфейсу Thunderbolt. Раніше власники "маків" користувалися таким способом для збільшення графічної продуктивності фірмової техніки. Крім того, максимальний підтримуваний об'єм оперативної пам'яті нових моделей не перевищує 16 ГБ.



Нові MacBook не підтримують під'єднання зовнішньої відеокарти

Таким чином, користувачам, які зацікавлені в обробці важких відео, рендерингу або запуску ігор, доведеться розраховувати винятково на базову потужність платформи, оскільки вона не передбачає можливість апгрейду.

Після публікації технічних характеристик на офіційному сайті компанії також стало відомо, що представлений напередодні MacBook Pro з діагоналлю дисплея 13-дюймів на чипі M1 оснащений двома портами USB Type-C. Це потрібно врахувати, якщо для вас важлива кількість портів.

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