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Експерти назвали 5 найсильніших брендів у світі: Apple не на першому місці
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Консалтингова компанія Brand Finance опублікувала рейтинг найсильніших брендів у світі. Експерти оцінили обсяг інвестицій у маркетинг, капітал акціонерів та ефективність ведення бізнесу.
Крім того, було названо найдорожчі бренди. Лідери в обох цих списках помітно відрізняються.
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За оцінками Brand Finance, найсильнішим брендом світу вже другий рік поспіль залишається китайський месенджер WeChat, який належить компанії Tencent. Його індекс сили бренду (BSI) склав 93,3 зі 100 можливих.
На другому місці – Apple. Google також відзначилася з показником BSI 93,3, завдяки чому американська компанія піднялася у рейтингу з 39-го відразу на 3-е місце. Слідом на 4-му місці з BSI 93,2 розташований YouTube, хоча роком раніше медіамайданчик був лише на 27-й позиції. Замикає п'ятірку південнокорейська пошукова система Naver (92,5).
Фахівці Brand Finance також назвали найдорожчі бренди світу:
- Apple – $355,1 мільярда
- Amazon – $350,3 мільярда
- Google – $263,4 мільярда
- Microsoft – $ 184,2 мільярда
- Walmart – $ 119,9 мільярда
- Samsung Group – $107,3 мільярда
- Facebook – $ 101,2 мільярда
- ICBC – $75,1 мільярда
- Huawei – $71,2 мільярда
- Verizon – $69,6 мільярда
Найшвидшим по зростанню брендом у світі стала популярна соціальна мережа TikTok. Завдяки зростанню на 215% вартість бренду збільшилася з $18,7 мільярда у 2021 році до $59 мільярдів у 2022. Посівши 18-е місце серед 500 найдорожчих брендів світу, TikTok розташувався вище за будь-який інший новий бренд у рейтингу. На другому місці за швидкістю зростання виявилася американська соціальна мережа Snapchat, чия вартість зросла на 184% – до $6,6 мільярда.
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