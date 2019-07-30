Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм

Секс, звичайно ж, заняття надзвичайно приємне, але варто пам'ятати, що під час пориву пристрасті можна травмуватися. Зокрема, фахівці назвали три популярні секс-пози, які можуть закінчитися візитом до травматолога.

Американські науковці провели опитування серед чоловіків. Мета цього заняття була проста: визначити, які секс-пози можуть стати причиною появи травм.

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У опитуванні брали участь 44 чоловіки, котрі буди доставлені до лікарні після інтимних ігрищ з травмами статевого члена. Причому, 28 потерпілих постраждали саме під час цього приємного заняття. А винною була одна з цих позицій.

Вершниця. Позиція, коли вона – зверху, – приємна для чоловіка, адже йому можна абсолютно нічого не робити для отримання насолоди. Втім, є й зворотня сторона медалі: можливий травматизм, який може стати наслідком її надмірного захоплення процесом. Не забувайте, що на радощах вона може надто активно погойдуватися на вашій чоловічій гідності, що не далеко втекло від можливості отримати пікантну травму.

Поза вершниці вважається найнебезпечнішою

Doggy style. Тут уже винні ми, чоловіки, адже можемо банально перестаратися з амплітудою та інтенсивністю коливань. На жаль, саме у цій позі стаються 29% травм під час сексу. Головне – не перестаратися, щоб не стати пацієнтом травматолога посеред ночі.

Місіонерська поза. Як би дивно не звучало, але ця поза теж може стати причиною виникнення травм. Тут винним є кут проникнення (21% випадків). Саме через те, що ви підібрали неправильний для себе нахил, може виникнути травма.

Бережіть себе та не забувайте, що секс має приносити вам задоволення та приємні відчуття!

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