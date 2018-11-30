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Експерти назвали 3 найвпливовіших фільми в історії людства

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Найвпливовіші фільми - фото 1
Найвпливовіші фільми / pexels

Математики з Туринського університету в Італії за допомогою бази IMDb вирахували три фільми, які найбільше вплинули на розвиток мистецтва.

Вчений Лівіо Бьольо розповів, що під час проведення дослідження до уваги не бралися касові збори і оцінки критиків. Аналіз проводився за спеціально розробленим алгоритмом, виявляти відсоток посилання на картину. Принцип схожий з роботою, що проводиться при складанні рейтингів.

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Експерти проаналізували базу даних з 47 тисячами фільмів, 400 тисячами акторів і 20 тисячами режисерів. Лідером рейтингу стала робота Віктора Флемінга "Чарівник країни Оз", що вийшла в прокат в 1939 році.

"Чарівник країни Оз" – офіційний трейлер дивитися онлайн:

На другій позиції опинилися "Зоряні війни" Джорджа Лукаса. Замикає трійку "Психо", знятий Альфредом Хічкоком. Також в список потрапили "Франкенштейн", "Космічна одіссея", "Кінг-Конг", "Броненосець Потьомкін".

Зоряні війни – дивитися трейлер онлайн:

Психо – дивитися трейлер онлайн:

Найвпливовішими режисерами в історії стали Браян де Пальма, Стівен Спілберг, Альфред Хічкок. Вагомий внесок у розвиток кіно внесли образи Керрі Фішера, Максвелла Лоїса, Тома Круза та Семюела Джексона.

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Джерело: appliednetsci.springeropen
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