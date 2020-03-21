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Карантин Коронавірус

Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин

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Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин - фото 1

В Україні запустили інформаційну кампанію, яка закликає триматися якомога далі від тварин, щоб захистити себе від коронавірусу. Читайте далі та дізнайтеся, наскільки правдива ця інформація та як можна заразитися через тварин.

У мережі активно обговорюють інформаційну кампанію МОЗ України та Червоного Хреста, яку запустили у лютому. Це кампанія, яка скерована запобігти поширенню коронавірусу серед українців. Одна з порад – не контактувати з тваринами, адже вони ніби можуть інфікувати людину коронавірусом. Такі бігборди та сіті-лайти поширили на своїх офіційних сторінках в соцмережах Хмельницька, Чернівецька та інші ОДА.

І ще: Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція

Варто знати, що це неперевірена інформація, адже у світі немає жодного лабораторно підтверджених такий випадків інфікування. Тобто коронавірус від домашніх тварин не передавався людям. Приміром, центри з контролю та профілактики захворювань в США зауважують, що немає жодних доказів, що домашні тварини поширюють COVID-19.

Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин - фото 393444

Те, що вам допоможе вберегтися:

  • дотримання гігієни
  • дотримання соціальної дистанції від 1,5 метра (з тваринами також)
  • мийте домашніх улюбленців, обробляти лапи після прогулянок
  • контактуйте з ветеринаром та сімейним лікарем, якщо виникли проблеми

ВООЗ продовжує стежити за останніми дослідженнями щодо коронавірусу й буде оновлювати актуальну інформацію.

До теми: Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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