Експерти iFixit розібрали OnePlus 9 Pro: вердикт виявився не вельми втішним

Флагманський смартфон добрався до фахівців порталу iFixit, де пройшов усі стадії розбирання. Під час вивчення пристрою експерти назвали ключові складності, з якими може зіткнутися користувач або представник сервісного центру, виконуючи ремонт новинки.

OnePlus 9 Pro отримав вигнутий AMOLED-дисплей, виготовлення якого здійснюється із застосуванням технології LTPO. Його демонтаж, зазначають в iFixit, можливий тільки після попереднього зняття задньої кришки, видалення акумулятора і низки компонентів смартфона.

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До слова, батарея пристрою місткістю 4500 мАг представлена ​​двома незалежними елементами, завдяки чому виробникові вдалося домогтися швидкої 65-ватної зарядки.

Після вилучення акумулятора, модуля камери, представленого чотирма датчиками на 50, 48, 8 і 2 Мп, і вилучення материнської плати фахівці iFixit отримали доступ до екрана новинки. Як і більшість виробників, OnePlus закріпила його за допомогою клею, нанесеного по периметру, тому демонтаж без пошкоджень вкрай складний.

OnePlus 9 Pro отримав 4 бали з 10 можливих за шкалою ремонтопридатності. Причиною невисокої оцінки стала необхідність використання сепаратора для розбирання та застосування клею для кріплення задньої кришки та дисплея.

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