Експерти iFixit оцінили ремонтопридатність Sony PlayStation 5: результат непоганий

Хоча у мережі вже безліч розборок PlayStation 5, в тому числі і від самої Sony, винести свій вердикт консолі нового покоління вирішили й експерти iFixit. Вони уважно вивчили конструкцію не тільки приставки, але також і фірмового геймпада DualSense. Дізнайтеся, наскільки усе погано.

Під час вивчення внутрішнього світу PlayStation 5 з'ясувалося, що оптичний привід досить легко замінюється, але він пов'язаний з материнською платою програмно. Тому при установці будь-якого стороннього працювати він не буде.

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Крім того, основне сховище розпаяно на платі, тому його ніяк не замінити, але за необхідності можна легко встановити додатковий накопичувач формату M.2. Також експерти відзначили підвищену складність розбирання через використання спеціальних гвинтів.

До плюсів фахівці віднесли простоту заміни зовнішніх кришок без необхідності використання будь-яких інструментів, модульність багатьох компонентів і простоту очищення вентилятора за допомогою порохотяга.

За підсумком розбирання PlayStation 5 отримала 7 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності, що свідчить про відносно нескладний ремонт консолі.

Що стосується геймпада DualSense, то під час розбирання з'ясувалося, що вбудований акумулятор місткістю 5,7 Втг досить легко замінити на новий у разі потреби. Також можна ще раз подивитися на вібромотор і роботу тригерів, які багато хто називає чи не найкращим, що є в PS5.

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