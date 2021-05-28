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Експерти DxOMark протестували можливості камер хіта продажів POCO X3 NFC
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Експерти лабораторії провели детальний аналіз якості зйомки основної камери POCO X3 NFC. Для тестування зняли понад 3000 фотографій і записали понад 2,5 години відео. Вивчивши сильні сторони та недоліки гаджета, експерти опублікували детальний звіт про його камери та винесли свій вердикт.
POCO X3 NFC оснащений відразу чотирма датчиками основної камери, які розміщені по центру задньої кришки. Головний – Sony IMX682 на 64 Мп зі світлосилою f / 1.89. Його доповнює 13-мегапіксельний ультраширококутник з фокусною відстанню 16 мм, кут огляду 119° і апертурою f / 2.2. Крім того, до складу блоку увійшли два допоміжні сенсори на 2 Мп: один використовується для макрофотографії, інший – для визначення глибини різкості. Гаджет також здатний записувати відео з максимальною роздільною здатністю 2160p при 30 кадрах на секунду. Що про його камери думають експерти DxOMark.
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Згідно зі звітом DxOMark, смартфон добре передає колір шкіри та демонструє високу деталізацію при портретній зйомці. До плюсів гаджета експерти віднесли швидке спрацьовування автофокусу при хорошому рівні освітленості на вулиці й у приміщенні, а також високу чіткість портретів у темний час доби.
При тестуванні в апарата не виникало проблем з коригуванням експозиції навіть при залученні спалаху. Крім того, POCO X3 NFC використовує ефективний алгоритм стабілізації відео і добре справляється з коригуванням балансу білого під час запису роликів на вулиці.
Не обійшлося і без недоліків. Серед них відзначили обмежений динамічний діапазон, не завжди коректне спрацьовування автофокусу в умовах недостатньої освітленості та цифрові шуми у різних сценаріях зйомки. Крім того, при використанні ультраширококутного модуля у контрастних сценах була відзначена недоекспозиція. Нарешті, смартфон не відрізняється стабільним автофокусом і виміром експозиції при зйомці відеороликів.
Сумарно POCO X3 NFC зумів набрати 103 бали, розмістившись у зведеному рейтингу DxOMark по сусідству з такими моделями, як iPhone SE (2020), Xiaomi Mi 10T 5G і OPPO Find X2 Neo.
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