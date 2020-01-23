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Експерти DxOMark протестували камеру Sony Xperia 5: результати не вражають
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Sony виробляє не тільки гаджети, але і широку лінійку датчиків мобільних камер – обидві ці категорії електроніки об'єднав смартфон компанії під назвою Xperia 5. Можливості зйомки пристрою перевірили експерти авторитетної лабораторії DxOMark – і винесли свій вердикт.
Апарат оснащений основною камерою з трьома сенсорами, роздільна здатність кожного з яких становить 12 Мп. Відмінності криються в еквівалентній фокусній відстані, а також світлосилі. Основний датчик має об'єктив з фокусною відстанню 26 мм і діафрагму f / 1.6, допоміжний – 16 мм і f / 2.4 (ширококутна оптика), ще один – 52 мм з діафрагмою f / 2.4 і двократним оптичним зумом.
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Модуль камери отримав функції оптичної стабілізації, зйомки відео 4K @ 30 fps і підтримку стандарту HDR. Представники DxOMark відзначили коректну експозицію, правильний баланс білого при зйомці у приміщенні, а також низький рівень шуму при нічній зйомці. З відео Xperia 5 добре справляється навіть під час тряски і різкої зміни освітлення – п'ятивісьовий стабілізатор згладжує картинку, а вимір експозиції відбувається без проблем.
До недоліків моделі експерти віднесли неточну передачу кольору при зйомці на вулиці, обмежений динамічний діапазон, втрату деталізації при використанні ширококутного об'єктива, часті помилки при прорахунку глибини різкості, часом нестабільний автофокус і періодичний зсув кадрів під час панорамування.
Під час тестування за фотографічні можливості Xperia 5 отримав 101 бал, запис відео експерти оцінили у 83 бали. Загальний результат новинки склав 95 балів – у результаті Sony Xperia 5 поступився Xiaomi Mi8 і дещо випередив iPhone 8 Plus, який вийшов ще у 2017 році.
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