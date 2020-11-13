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Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана?
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Уже стартували продажі новеньких iPhone 12 Pro Max та iPhone 12 mini. Найбільший смартфон компанії Apple потрапив до рук блогерів китайського порталу IT Home. Вони розібрали його та розповіли, що ж ховається всередині гаджета.
Щоб оцінити конструкцію iPhone 12 Pro Max, вони повністю його розібрали й опублікували фотозвіт про "внутрішній світ" пристрою, зробивши акцент на ключових компонентах: акумулятору, модулю камери та материнській платі флагмана Apple.
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Акумулятор iPhone 12 Pro Max, на відміну від базових моделей серії, виконаний у формі літери "L" замість традиційного прямокутника. Таке виконання дозволило вендору збільшити місткість елемента живлення. Втім, вона все одно виявилася меншою, ніж у торішньої моделі, і склала 3687 мАг проти 3969 мАг в iPhone 11 Pro Max.
Материнська плата пристрою виявилася компактнішою, ніж у базової Pro-версії. При цьому вона трохи зміщена вліво, щоб звільнити місце для слота під SIM-карту.
На представленому знімку модуля основної камери добре видна конструкція об'єктивів. Ще одна фотографія демонструє місце кріплення для магнітних аксесуарів MagSafe на тильній кришці пристрою. Основну увагу блогери приділили саме розташуванню компонентів, не заглиблюючись у технічний аналіз пристрою.
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