Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана?

  • 17
Дивіться, що ховається всередині iPhone 12 Pro Max - фото 1
Дивіться, що ховається всередині iPhone 12 Pro Max

Уже стартували продажі новеньких iPhone 12 Pro Max та iPhone 12 mini. Найбільший смартфон компанії Apple потрапив до рук блогерів китайського порталу IT Home. Вони розібрали його та розповіли, що ж ховається всередині гаджета.

Щоб оцінити конструкцію iPhone 12 Pro Max, вони повністю його розібрали й опублікували фотозвіт про "внутрішній світ" пристрою, зробивши акцент на ключових компонентах: акумулятору, модулю камери та материнській платі флагмана Apple.

Це цікаво: Скільки потрібно працювати українцеві, щоб купити новий iPhone 12: інфографіка

Акумулятор iPhone 12 Pro Max, на відміну від базових моделей серії, виконаний у формі літери "L" замість традиційного прямокутника. Таке виконання дозволило вендору збільшити місткість елемента живлення. Втім, вона все одно виявилася меншою, ніж у торішньої моделі, і склала 3687 мАг проти 3969 мАг в iPhone 11 Pro Max.

Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана? - фото 434956

Материнська плата пристрою виявилася компактнішою, ніж у базової Pro-версії. При цьому вона трохи зміщена вліво, щоб звільнити місце для слота під SIM-карту.

Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана? - фото 434958

На представленому знімку модуля основної камери добре видна конструкція об'єктивів. Ще одна фотографія демонструє місце кріплення для магнітних аксесуарів MagSafe на тильній кришці пристрою. Основну увагу блогери приділили саме розташуванню компонентів, не заглиблюючись у технічний аналіз пристрою.

Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана? - фото 434957
Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана? - фото 434955

Читайте також: Блогер перевірив автономність iPhone 12 Pro Max: вражає чи ні?

Джерело: Gizchina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 832
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 218
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2034
Загрузка...
Новини