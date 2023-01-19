Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно

Масовані ракетні атаки по українській енергосистемі призводять до великих руйнацій. Львівобленерго просить українців берегти світло і дає поради, як прибрати свою домівку з найменшим використанням енергії.

Для того, щоб допомогти енергетичній системі справитися з пошкодженнями, варто бути небайдужим і слідувати наступним правилам:

Читайте також: Подорожуй зі світлом – Укрзалізниця видаватиме пасажирам свічки

Не залишати світло у кімнатах, де ви не перебуваєте.

Не залишати техніку в режимі "сну".

Якщо ви користуєтеся акумуляторним порохотягом, то зарядіть його до максимуму, а потім вимкніть прилад з розетки. Вчасно очищуйте його: на третину заповнений мішок для збору пилу збільшує витрати електрики на 40%.

При можливості, відмовтеся від користування порохотягом або пароочисником під час прибирання, або зменште частоту його включень.

Не вмикати одночасно два і більше приладів.

Після того, як світло знову з'явилося, вмикати електроживлення поступово.

Спочатку освітлення, відтак прилади з невисокою потужністю.

Не забувати вимикати прилади, якими не користуєтеся.

Вмикати найбільш енергомісткі прилади після 23 години.

Обленерго нагадує, що під час прибирання можна спалити близько 230 калорій на годину, а це означає, що наводячи чистоту у своїй домівці, ви підвищуєте рівень фізичної активності. Люди, які регулярно прибирають вдома, живуть на 12% довше.

Це цікаво: Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни