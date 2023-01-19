На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
- 46
Масовані ракетні атаки по українській енергосистемі призводять до великих руйнацій. Львівобленерго просить українців берегти світло і дає поради, як прибрати свою домівку з найменшим використанням енергії.
Для того, щоб допомогти енергетичній системі справитися з пошкодженнями, варто бути небайдужим і слідувати наступним правилам:
Читайте також: Подорожуй зі світлом – Укрзалізниця видаватиме пасажирам свічки
- Не залишати світло у кімнатах, де ви не перебуваєте.
- Не залишати техніку в режимі "сну".
- Якщо ви користуєтеся акумуляторним порохотягом, то зарядіть його до максимуму, а потім вимкніть прилад з розетки. Вчасно очищуйте його: на третину заповнений мішок для збору пилу збільшує витрати електрики на 40%.
- При можливості, відмовтеся від користування порохотягом або пароочисником під час прибирання, або зменште частоту його включень.
- Не вмикати одночасно два і більше приладів.
- Після того, як світло знову з'явилося, вмикати електроживлення поступово.
- Спочатку освітлення, відтак прилади з невисокою потужністю.
- Не забувати вимикати прилади, якими не користуєтеся.
- Вмикати найбільш енергомісткі прилади після 23 години.
Обленерго нагадує, що під час прибирання можна спалити близько 230 калорій на годину, а це означає, що наводячи чистоту у своїй домівці, ви підвищуєте рівень фізичної активності. Люди, які регулярно прибирають вдома, живуть на 12% довше.
Це цікаво: Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни
-
13:33Малевич та бойчукісти ОНЛАЙН – виставка українського модернізму в Мадриді
-
12:32ЛУН відповідає, де можна здати одяг на благодійність
-
11:29Фантастичні звірі з картин Марії Примаченко гуляють Ботанічним садом (ФОТО)
-
10:43"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
-
09:34Українка покаже світові Київ під час війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
08:33Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування
- 19 січня
-
20:30Погода 20 січня в Україні – синоптикиня попередила про мокрий сніг в одному з регіонів
-
19:3720 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:31Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
-
17:35Дія надсилатиме сповіщення українцям про перегляд їхніх персональних даних
-
16:36Підгузки, коробка-колиска чи гроші – що входить у "пакунок малюка" 2023
-
15:32Український Headway потрапив у список 150 найкращих компаній світу з цифрового навчання
-
14:39Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:30На 850 тисяч населення менше – які причини демографічної кризи в Китаї
-
12:37У МОЗ розповіли, що робити у разі перелому
-
11:28Котлета по-київськи з моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
10:31З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло
-
09:36Поради для тих, хто не вміє розслаблятися
-
08:37Прогноз 19 січня в Україні – яка буде погода на Водохреще
- 18 січня
-
20:43Українські компанії склали майже половину іноземного бізнесу в Польщі
-
19:4119 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Які продукти варто тримати вдома на випадок блекауту – поради від платформи "Бережи себе"
-
17:32Українець Михайло Мудрик офіційно став гравцем Челсі – ВІДЕО
-
10:43"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
- 19 січня
-
18:31Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
-
14:39Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
10:31З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло
- 18 січня
-
18:32Які продукти варто тримати вдома на випадок блекауту – поради від платформи "Бережи себе"
-
14:35Блаватний та лелійний – як ще красиво назвати кольори українською
-
10:36Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни
- 17 січня
-
18:33Укрзалізниця обладнає потяги системами Starlink до кінця року
-
14:33Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко
-
10:38Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році
- 16 січня
-
18:31Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"
-
14:32Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
-
10:36Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"
- 15 січня
-
19:40Артем Пивоваров презентував потужний "Маніфест" про незламність українців
-
14:34ТНМК разом ДСНС створили анімаційний блокбастер про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш"
-
09:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
- 14 січня
-
18:31Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року
-
14:44Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер
-
10:28Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО
- 13 січня
-
18:31Ілон Маск – новий рекордсмен за найбільшою втратою статків
-
13:35Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"
-
09:35Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
- 12 січня
-
18:31Прогноз 13 і 14 січня в Україні – ось якою буде погода на Старий Новий рік 2023
-
14:38Страви на Старий новий рік 2023 – рецепти для святкового столу (меню)
-
10:23Світлини українців у традиційному строю Закарпаття здобули срібло на світовому конкурсі