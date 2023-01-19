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Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно

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Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно - фото 1

Масовані ракетні атаки по українській енергосистемі призводять до великих руйнацій. Львівобленерго просить українців берегти світло і дає поради, як прибрати свою домівку з найменшим використанням енергії.

Для того, щоб допомогти енергетичній системі справитися з пошкодженнями, варто бути небайдужим і слідувати наступним правилам:

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  • Не залишати світло у кімнатах, де ви не перебуваєте.
  • Не залишати техніку в режимі "сну".
  • Якщо ви користуєтеся акумуляторним порохотягом, то зарядіть його до максимуму, а потім вимкніть прилад з розетки. Вчасно очищуйте його: на третину заповнений мішок для збору пилу збільшує витрати електрики на 40%.
  • При можливості, відмовтеся від користування порохотягом або пароочисником під час прибирання, або зменште частоту його включень.
  • Не вмикати одночасно два і більше приладів.
  • Після того, як світло знову з'явилося, вмикати електроживлення поступово.
  • Спочатку освітлення, відтак прилади з невисокою потужністю.
  • Не забувати вимикати прилади, якими не користуєтеся.
  • Вмикати найбільш енергомісткі прилади після 23 години.

Обленерго нагадує, що під час прибирання можна спалити близько 230 калорій на годину, а це означає, що наводячи чистоту у своїй домівці, ви підвищуєте рівень фізичної активності. Люди, які регулярно прибирають вдома, живуть на 12% довше.

Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно - фото 518547

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