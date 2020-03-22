Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні

Протягом нового тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Зокрема, готівковий долар у банках може торгуватися на рівні 27,7-28 гривень за один "зелений".

Як нагадали аналітики, за минулий тиждень курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку на 4,6-7,5%.

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Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 25,86 грн до 27,80 грн (+7,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрдилінг", за цей же час зросли з 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею розширився з 2,4% до 3,3% внаслідок швидкого зростання курсу продажу, у порівнянні з купівлею. З понеділка до четверга долар сильно і стійко дорожчав. Але вже в п'ятницю, завдяки інтервенціям НБУ, долар відкотив назад, повністю відігравши зростання за четвер, розповіли аналітики.

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