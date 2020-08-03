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Експерт розповів, яких помилок допускаються туристи при обміні валют

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Експерт розповів, яких помилок допускаються туристи при обміні валют - фото 1

Генеральний директор фінансової компанії FairFX у Великобританії Іан Страффорд-Тейлор розповів про головні помилки туристів під час процесу обміну валюти після прибуття за кордон. Експерт заявив, що мандрівникам слід вирішувати питання з грошима завчасно і не відкладати його на останній момент.

Так, туристам не слід сподіватися на пункти обміну в аеропорту, адже вони можуть бути закриті. Також їхні співробітники схильні пропонувати невигідні умови обміну за свідомо низькими тарифами.

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Мандрівники за кордоном часто змушені користуватися безготівковим способом оплати. Однак експерт зазначив, що це не найкращий варіант. Він пояснив, що багато транзакції за кордоном стягують додаткові збори.

"На жаль, оплата за допомогою кредитної або дебетової картки за кордоном може обернутися лавиною зайвих витрат, особливо, якщо ви заздалегідь не планували використовувати свою карту у відпустці", – зауважив Страффорд-Тейлор.

Експерт розповів, яких помилок допускаються туристи при обміні валют - фото 418862

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Джерело: express
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