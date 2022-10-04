Автомобілістам нагадали, коли слід міняти гуму на зимову

Коли міняти гуму на зимову? Відповідь на це питання необхідно шукати в нормативних вимогах. Однак існує ще кілька нюансів, пов'язаних з процедурою заміни.

Деякі водії легковажно ставляться до зміни шин і продовжують їздити на літній гумі до нового року. Несвоєчасна зміна шин може привести до ДТП. Крім того, такий водій може отримати штраф, пише lester.

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У законі не встановлена обов'язкова дата зміни шин. Для переходу на зимову гуму водіям потрібно орієнтуватися на погоду. Міняти шини потрібно тоді, коли температура повітря протягом кількох днів не перевищуватиме + 5 ... + 7 градусів. Міняти літню гуму на зимову і навпаки потрібно своєчасно. В іншому випадку коливання погодних умов можуть застати зненацька і знизити рівень безпеки за кермом. Практичні водії, які бажають заощадити на шиномонтажі, часто відмовляються від використання зимової та літньої гуми, а тому віддають перевагу всесезонним шинам.

На відміну від літньої гуми, зимова додатково може забезпечуватися металевими шипами зачепа. Це допомагає зберігати стійкість на вкритій льодом дорозі. Однак використання шипів не завжди доречне, а в деяких країнах під забороною.

В Україні передбачена тільки відповідальність при використанні зношеної, пошкодженої гуми на автомобілі. Однак, це не позбавляє водіїв відповідальності за своє життя і життя пасажирів.

Шини

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