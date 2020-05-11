Експерт оцінив ризики заразитися на коронавірус у перукарні

Від сьогодні в Україні дозволили працювати перукарням і салонам краси. Правда, ризик заразитися на коронавірус в закладах індустрії краси залишається доволі високим.

Убезпечити клієнтів допоможе дотримання санітарних норм з боку працівників салонів і їх відповідальність. Про це заявив колишній головний санлікар України Сергій Бережнов.

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За його словами, небезпека перукарень полягає в тому, що контакт між майстром і клієнтом близький і тривалий. Тому, за його словами, клієнтам краще надягати респіратори, а майстрам повністю дотримуватися всіх санітарних та гігієнічних норм і уважно ставитися до свого здоров'я.

"Оскільки перукарні та салони краси не дуже великі, вентиляція там не дуже хороша, тому ймовірність зараження там досить велика. Але треба сподіватися на те, що самі майстри будуть відповідально до цього ставитися, і при найменших проявах захворювання не виходити на роботу", – повідомив Бережнов.

Салон

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