На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерименти над українцями та нова пандемія: свіжі фейки, які поширюють в мережі
-
- 97
З кожним тижнем війни на інформаційному фронті з'являється ще більше фейкових новин, які мають на меті відволікати, шокувати та збивати з пантелику українців. Тому у МОЗ звернули увагу на свіжі маніпуляції та вигадки, що ширяться в мережі.
У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про медицину та здоров'я. Цього разу фахівці звернули увагу на те, що в інформаційному просторі побільшало фейків про коронавірус, медреформу, гуманітарну кризу у Маріуполі та дійшло до вигаданих історій про експерименти над громадянами.
І ще: Антибіотики за електронним рецептом: 4 фейки про нові правила продажу
В інформаційному просторі продовжують циркулювати фейки про пандемію COVID-19: конспірологи заявили, що у світі нібито відмовляються від вакцин, адже вони більше "нікому не потрібні". Також у мережі спотворили суть нового законопроєкту про лікарські засоби та заявили, що він дозволить проводити над українцями незаконні експерименти. Російські окупанти знову демонізували українську медичну реформу та вдавали, що вирішують гуманітарну кризу в Маріуполі, – зауважили експерти.
Детальніше про нові фейки та їх спростування в мережі читайте у зручному форматі нижче.
Фейк №1: Оскільки людство "менше вакцинується", то "світові еліти" готують нову пандемію
Фейк №2: Новий закон дозволив експерименти над громадянами України
Фейк №3: Окупанти на Херсонщині скасували медреформу через її "неефективність" та зробили всі медзаклади "державними"
Фейк №4: Окупанти повернули водопостачання в Маріуполі
Читайте також: Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
-
17:55Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
17:21Томатні млинці нашвидкуруч: оригінальний рецепт для ситного сніданку чи перекусу
-
16:48NASA запускає потужну ракету на Місяць: дивіться онлайн-трансляцію місії Artemis 1
-
16:20Португалець знайшов у своєму дворі останки динозавра, який жив 160 мільйонів років тому
-
15:51Що таке фізичний ключ безпеки і як ним користуватись
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:19Іспанський горе-водій ледь не втопив свій розкішний Mercedes у морі: епічне фото
-
14:53Як правильно поєднувати різні фрукти та ягоди у стравах: поради кондитера
-
14:26Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт
-
13:55"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською
-
13:29Погода в Україні 30 серпня: у яких областях очікуються дощі
-
12:56Реакція мами на перший сміх дитини підкорила мережу – відео
-
12:23Як безпечно користуватися громадськими безплатними мережами Wi-Fi: прості поради
-
11:56Укрпошта випускає першу благодійну марку: що на ній буде зображено
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:24Астронавт показав неймовірні фото полярного сяйва з орбіти
-
10:57Три знаки Зодіаку, яким 29 серпня не можна лінуватись
-
10:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
-
09:55Картинки з Горіховим Спасом 2022: листівки та відкритки для привітання
-
09:25Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
08:35З Горіховим Спасом 2022: красиві привітання на Третій Спас у прозі
- 28 серпня
-
21:2229 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:50Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
18:46Зваблива тренерка Ана Чері заінтригувала фотосесією у спідньому – 18+
-
17:21Томатні млинці нашвидкуруч: оригінальний рецепт для ситного сніданку чи перекусу
-
13:55"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською
-
10:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
- 28 серпня
-
21:2229 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:48Яким трьом знакам Зодіаку 28 серпня найбільше поталанить
-
10:44Не замість підвалу: поширені фейки про укриття у новобудовах
- 27 серпня
-
20:2928 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:36Чого плачуть м*скалі: зацініть новий хіт від Jerry Heil, Лесі Нікітюк та Emdivity про Крим
-
12:51Артем Пивоваров і Оля Полякова випустили нову пісню "Тішся" на вірш Лесі Українки
- 26 серпня
-
19:29"Коли закінчаться війни": Джамала і репер Freel презентували нову пісню і кліп
-
15:28"Не сестри": Jerry Heil разом зі своєю мамою виконала баладу про Україну
-
11:29"Тихим дотиком": Віталій Козловський представляє нову пісню про тих, кого роз'єднала війна
- 25 серпня
-
19:54Моя країна не впаде на коліна: YARMAK переспівав свій хіт українською
-
17:53ЗСУ показали, як розвідка та артилерія знищують ворожу техніку – ефектне відео
-
13:21Новий рекорд: ось скільки разів лунала повітряна тривога в Україні у День Незалежності
-
09:51"Моя Україна": 13-річний співак Денис Іваник вразив піснею про війну
- 24 серпня
-
20:4425 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:14Непереможні, коли об'єднані: як зірки вітають з Днем Незалежності під час війни
-
13:33Тривога, Українська лють, Незалежність: 31 пісня воєнного часу, що пробирає до мурах
-
10:24Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність
- 23 серпня
-
20:18Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: поради психологів
-
16:24Рідна мати моя: Анна Трінчер з бабусею і мамою зворушила "Піснею про рушник"
-
13:53Кабмін продовжив карантин в Україні до 2023 року
-
10:21Співачка BATURA презентувала пісню "Мій бій" про вільну націю