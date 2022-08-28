Експерименти над українцями та нова пандемія: свіжі фейки, які поширюють в мережі

З кожним тижнем війни на інформаційному фронті з'являється ще більше фейкових новин, які мають на меті відволікати, шокувати та збивати з пантелику українців. Тому у МОЗ звернули увагу на свіжі маніпуляції та вигадки, що ширяться в мережі.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про медицину та здоров'я. Цього разу фахівці звернули увагу на те, що в інформаційному просторі побільшало фейків про коронавірус, медреформу, гуманітарну кризу у Маріуполі та дійшло до вигаданих історій про експерименти над громадянами.

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В інформаційному просторі продовжують циркулювати фейки про пандемію COVID-19: конспірологи заявили, що у світі нібито відмовляються від вакцин, адже вони більше "нікому не потрібні". Також у мережі спотворили суть нового законопроєкту про лікарські засоби та заявили, що він дозволить проводити над українцями незаконні експерименти. Російські окупанти знову демонізували українську медичну реформу та вдавали, що вирішують гуманітарну кризу в Маріуполі, – зауважили експерти.

Детальніше про нові фейки та їх спростування в мережі читайте у зручному форматі нижче.

Фейк №1: Оскільки людство "менше вакцинується", то "світові еліти" готують нову пандемію

Фейк №2: Новий закон дозволив експерименти над громадянами України

Фейк №3: Окупанти на Херсонщині скасували медреформу через її "неефективність" та зробили всі медзаклади "державними"

Фейк №4: Окупанти повернули водопостачання в Маріуполі

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