Експеримент сексуальної британки показав, як виглядає найбажаніша жінка

У британському місті Пітерборо 36-річна жінка на ім'я Хейлі Ліан провела власний експеримент, в результаті якого з'ясувала, яка жіноча зовнішність подобається чоловікам найбільше.

Хейлі вродовж півроку завантажувала свої фотографії з різною зачіскою і в одязі різних стилів на сайт знайомств.

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Через деякий час вона перепробувала сім різних образів. Дівчина побувала брюнеткою, "блондинкою-тусовщицею", "спортсменкою" та "бізнес-леді". Вона також публікувала суворі знімки в окулярах, без косметики і, нарешті, показала себе такою, яка вона у звичайному житті.

Варто зазначити, що найбільша кількість користувачів сайту (87 осіб) "відгукнулися" на профіль брюнетки, проте вони відразу натякали, що зацікавлені у сексі на першому побаченні.

Що стосується багатих чоловіків старшого віку (43 людини), то вони найчастіше вибирали Ліану-блондинку. Зазвичай вони були одружені і "просто хотіли повеселитися". Образ "спортсменки" сподобався 25 користувачам, і більшість з них запросили її на побачення у тренажерний зал.

Відомо, що в образі бізнес-леді жінка залучила вісім чоловік. Хейлі розповіла, що з "справжніми" і цікавими чоловіками (їх було 36) їй вдалося познайомитися з допомогою фотографій, де вона зображена з природною зовнішністю або в окулярах.

Примітно, що жоден користувач не звернув уваги на профіль Ліан, коли вона виклала знімки без макіяжу.

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