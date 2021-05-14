Ексклюзивний Rolls-Royce 80-х сестри Єлизавети II продадуть на аукціоні

Унікальну машину молодшої сестри королеви Великобританії Єлизавети II Маргарет – класичний Rolls-Royce Silver Wraith II – продадуть на аукціоні Bonhams. Авто створили ​​спеціально для королівської сім'ї, а салон адаптований під зріст принцеси.

Як пише Vanity Fair, Rolls-Royce 1980-х років випуску був виготовлений спеціально для королівської сім'ї. 22 роки власницею автівки була єдина сестра британської королеви графиня Сноудон. Крім принцеси Маргарет, на машині їздили принцеса Діана, сама королева і королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон.

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Після смерті власниці Rolls-Royce успадкував її син Девід Лінлі, проте незабаром продав автомобіль колекціонерові Рональду Оллрайту. Останній зберіг машину в ідеальному стані. Пробіг складає 78 тисяч кілометрів.

Цікаво також, що салон автомобіля був перероблений під зріст принцеси (155 сантиметрів) – підголовники зрушені назад, а дзеркала заднього виду збільшені. Оздоблене всередині авто світлим палісандром і чорною шкірою, завдяки чому не відображаються спалахи фотоапаратів.

На аукціоні вже оцінили автомобіль у 70-90 тисяч фунтів стерлінгів, тобто, 82-100 тисяч євро.

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