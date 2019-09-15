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Серіал Кріпосна Міс Україна

Екс-солістка ВІА Гри народила дівчинку: перші фото

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Санта Дімопулос - фото 1
Санта Дімопулос / storinka

32-річна українська співачка Санта Дімопулос народила дівчинку і показала перше фото маляти.

Екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос стала мамою вдруге. Про радісну подію співачка розповіла фоловерам у Instagram, опублікувавши першу фотографію з новонародженою дитиною.

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А після Санта поділилася першим знімком з донькою, яку вона ніжно тримає на руках. "Ласкаво просимо, моя маленька принцеса", – підписала фото Санта. Нагадаємо, свою вагітність Санта розсекретила в середині червня, опублікувавши фотографію з кругленьким животом. Тоді екс-солістка популярного жіночого тріо ВІА Гра повідомила, що вже на 29 тижні вагітності.

Екс-солістка ВІА Гри народила дівчинку: перші фото - фото 355094

Екс-солістка ВІА Гри народила дівчинку: перші фото - фото 355095

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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