Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні арештували через ЧС 2022: перші деталі

Колишній президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні заарештований у справі про вибір країни-господині чемпіонату світу 2022 року. Дізнайтеся перші деталі!

18 червня поліція взяла під варту колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні за підозрою в корупції під час вибору місця проведення Чемпіонату світу 2022 року. У справі також проходить політик, колишній глава МВС Франції Клод Геан.

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Відзначимо, що Чемпіонат світу 2022 року пройде в Катарі, який отримав право прийняти Мундіаль у 2010 році, коли Платіні обіймав посаду президента УЄФА. Пізніше низка футбольних чиновників звинуватили представників Катару в підкупі голосів: йшлося про хабар у 880 мільйонів доларів.

Весною 2015 року в ФІФА стався корупційний скандал. Тоді в Цюриху за запитом США заарештували кілька чиновників організації, яких підозрювали в отриманні хабарів. Розслідування стосувалося можливої ​​корупції при виборі країн-господарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.

У підсумку Платіні, а також колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера відсторонили від футбольної діяльності на вісім років. Блаттера підозрювали в тому, що він незаконно перевів два мільйони швейцарських франків Платіні в 2011 році. Самі підозрювані заперечували провину.

Michel Platini has been arrested as part of the investigation in to Qatar being awarded the 2022 @FIFAWorldCup.



They were awarded the tournament in 2010 when Platini was President of @UEFA.



Platini has been banned from all football activity since 2015. pic.twitter.com/JwRcJ0r02a — SPORF (@Sporf) 18 червня 2019 р.

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