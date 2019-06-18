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Парламентські вибори 2019

Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні арештували через ЧС 2022: перші деталі

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Мішель Платіні - фото 1
Мішель Платіні / gettyimages

Колишній президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні заарештований у справі про вибір країни-господині чемпіонату світу 2022 року. Дізнайтеся перші деталі!

18 червня поліція взяла під варту колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні за підозрою в корупції під час вибору місця проведення Чемпіонату світу 2022 року. У справі також проходить політик, колишній глава МВС Франції Клод Геан.

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Відзначимо, що Чемпіонат світу 2022 року пройде в Катарі, який отримав право прийняти Мундіаль у 2010 році, коли Платіні обіймав посаду президента УЄФА. Пізніше низка футбольних чиновників звинуватили представників Катару в підкупі голосів: йшлося про хабар у 880 мільйонів доларів.

Весною 2015 року в ФІФА стався корупційний скандал. Тоді в Цюриху за запитом США заарештували кілька чиновників організації, яких підозрювали в отриманні хабарів. Розслідування стосувалося можливої ​​корупції при виборі країн-господарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років.

У підсумку Платіні, а також колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера відсторонили від футбольної діяльності на вісім років. Блаттера підозрювали в тому, що він незаконно перевів два мільйони швейцарських франків Платіні в 2011 році. Самі підозрювані заперечували провину.

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Джерело: mediapart
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