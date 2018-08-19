Екс-Nikita показала пікантний танець в прозорому боді

Колишня учасниця українського музичного проекту "Nikita", а в теперішньому часі DJ Nana і учасниця телешоу "Танці з зірками" – Анастасія Кумейко опублікувала в мережі пікантне відео з гарячими танцями біля холодильника.

На кадрах відео артистка еротично танцює, одягнена в напівпрозорий мереживний боді, і практично без спідньої білизни. Щоб виправдати недвозначні рухи тіла, Кумейко додала кумедний підпис: "Мій постійний партнер. Як Ви думаєте, з ким я буду танцювати в новому сезоні?".

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Шанувальники звичайно ж відповіли на запитання співачки, а ще відзначили, що Настя виглядає чудово, і їй варто більше демонструвати принади своєї фігури. А ще попросили назвати трек, під який Анастасія рухала тілом.

A post shared by DJ NANA (@anastasia_domination) on Aug 17, 2018 at 11:46pm PDT

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