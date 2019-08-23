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Екс-нападник Чорноморця ошелешив зізнанням про Україну

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Футболіст Сіто Рієра - фото 1
Футболіст Сіто Рієра / footboom

Футболіст Сіто Рієра поділився враженнями про Україну. Декого здивують його слова!

Екс-півзахисник одеського "Чорноморця" Сіто Рієра розповів про свої виступи за українську команду, і поділився враженнями про Україну.

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"Ми були в центрі подій, коли конфлікт Росії та України загострився. Тоді я зібрав речі і переїхав до Туреччини. Україна це зіпсована країна. Є тільки два міста, в яких можна добре жити, і одне із них Одеса, яку можна назвати Ібіцею України, де є пляж", – передає слова футболіста AS.

Екс-нападник Чорноморця ошелешив зізнанням про Україну - фото 349744
Нагадаємо, за "Чорноморець" Сіто Рієра виступав з 2012 по 2014 роки. Потім грав за "Кайрат" і польський "Шльонск". Зараз він грає на Кіпрі, за місцевий "Еносіс".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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