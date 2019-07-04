Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Beyonce підірвала мережу новим знімком

  • 17
Артистка на фото відображена з левицею - фото 1
Артистка на фото відображена з левицею / RabStol

Співачка Beyonce опублікувала цікавий знімок, який сподобався фанатам. Вони у захваті від нового фото!

Популярна співачка Beyonce, яка днями приревнувала чоловіка і стала мемом в мережі, порадувала шанувальників новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Король Лев: Beyonce переспівала саундтрек до фільму

Артистка відображена з левицею. Варто відзначити, що нова фотографія є свого роду анонсом перевидання Короля лева від Disney, де артистка озвучує героїню-левицю Налу.

Знімок відразу ж став хітом мережі, набравши майже шість мільйонів лайків. Стрічка виходить на екрани в кінці цього місяця. Вона є ремейком популярного мультфільму Disney. Beyonce відображена на знімку в чорному топі з глибоким декольте і високим хвостом. Вона і левиця різко виділяються на чорному тлі знімка.

Beyonce підірвала мережу новим знімком - фото 338308

Читайте також: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля: перші фото з церемонії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
  • 01 липня, 18:35
  • 1404
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • Вчора, 15:32
  • 1005
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1581045
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз