Beyonce підірвала мережу новим знімком

Співачка Beyonce опублікувала цікавий знімок, який сподобався фанатам. Вони у захваті від нового фото!

Популярна співачка Beyonce, яка днями приревнувала чоловіка і стала мемом в мережі, порадувала шанувальників новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка відображена з левицею. Варто відзначити, що нова фотографія є свого роду анонсом перевидання Короля лева від Disney, де артистка озвучує героїню-левицю Налу.

Знімок відразу ж став хітом мережі, набравши майже шість мільйонів лайків. Стрічка виходить на екрани в кінці цього місяця. Вона є ремейком популярного мультфільму Disney. Beyonce відображена на знімку в чорному топі з глибоким декольте і високим хвостом. Вона і левиця різко виділяються на чорному тлі знімка.

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