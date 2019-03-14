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Екс-глава Lotus показав фінальний варіант "відродженого" De Tomaso Pantera

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Авто обійдеться у понад 600 тисяч євро - фото 1
Авто обійдеться у понад 600 тисяч євро

Ательє Ares Design з Модени, яким керує колишній глава Lotus Дені Бахар, представило фінальний варіант спорткара Project 1. Це сучасна інтерпретація культового De Tomaso Pantera з 70-х, побудована на агрегатах Lamborghini Huracan.

Project 1 став первістком серії Legends Reborn, у рамках якої Ares Design "воскресить" ряд легендарних моделей минулого.

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Сучасна "Пантера" побудована на шасі Huracan: вона значно ширша, і на 12 сантиметрів довша за оригінальну машину. Рухається спорткар завдяки "атмосфернику" 5.2, що видає 640-660 сил і 540 Нм моменту. Кузов цілком виконаний з вуглепластику.

Екс-глава Lotus показав фінальний варіант 'відродженого' De Tomaso Pantera - фото 314468

Розгін до "сотні" у Project 1 займає 3,1 секунди. Максимальна швидкість – 325 кілометрів на годину.

Ares Design зберіг на Project 1 повний привід з муфтою Haldex, семиступеневий "робот" і вуглецекерамічні гальма з шестипоршневими супортами спереду та чотирьохпоршневими ззаду від донорського Huracan. В оснащення спорткара увійшли колеса з кованого алюмінію (20 дюймів спереду і 21 ззаду), підйомні світлодіодні фари, спортивний каталізатор і вихлоп. Салон виконають за ескізами замовника. В обробці використовуватиметься шкіра наппа, алькантара та карбон.

Екс-глава Lotus показав фінальний варіант 'відродженого' De Tomaso Pantera - фото 314469

Ціна спорткара – 615 000 євро. На будівництво автомобіля йде три місяці.

Раніше стало відомо, що Apollo Automobil, якій належить марка De Tomaso, теж планує відродити модель Pantera. За попередньою інформацією, новинку з внутрішнім позначенням Project P можуть розсекретити вже в цьому році.

Екс-глава Lotus показав фінальний варіант 'відродженого' De Tomaso Pantera - фото 314467

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Джерело: Motor
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