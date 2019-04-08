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Ангел Victoria's Secret у білизні показала залаштунки зйомок: відео

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Марта Хант похизувалась фігурою - фото 1
Марта Хант похизувалась фігурою / instagram.com/marthahunt

Популярна американська модель Марта Хант зачарувала фанатів новим відео для Victoria's Secret. Розкішна білявка показала, як проходять зйомки для улюбленого бренду жінок. Тут спекотно!

29-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Марта Хант встигає не лише працювати над кар'єрою, а й вести акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3 мільйони прихильників, і це не дивно, адже дівчину можна побачити не лише на подіумі VS, а й у таких модних видання, як Harper's Bazaar, Vogue, GQ та інші.

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До того ж, білявка старається часто тішити фанатів фото зі своїх буднів та світських заходів. Нещодавно Марта показала, як проходять зйомки для нової реклами Victoria's Secret. На відео залаштунків модель позує у білизні перед камерою, активно змінюючи позу та демонструючи струнку фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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