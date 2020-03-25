Екоактивістка Грета Тунберг запідозрила у себе коронавірус

Шведська екоактивістка Грета Тунберг, відома на весь світ своїми гучними заявами, останні два тижні провела в самоізоляції. Дівчина вважає, що підхопила коронавірус.

Про свій стан Грета Тунберг розповіла підписникам на сторінці в Instagram.

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"Упродовж останніх двох тижнів я не виходила на вулицю. Після повернення з Центральної Європи я самоізолювалася. Близько 10 днів тому в мене зʼявилися симптоми – такі ж, як і в мого батька, який приїхав зі мною з Брюсселя. У нього були такі ж симптоми, але сильніші, з лихоманкою", – розповіла Грета.

Грета додала, що не проходила тест на коронавірус у Швеції, адже його роблять лише ті, хто потребує екстреної медичної допомоги. У її випадку все виявилося не настільки серйозно.

"Дуже ймовірно, що він в мене був (коронавірус – ред.), враховуючи сукупність симптомів та обставин".

Вона додала, що відчувала слабкість та біль у горлі. На щастя, наразі вона майже одужала.

"Востаннє, коли у мене була застуда, я почувалася значно гірше", – підкреслила Тунберг.

Крім того, вона наголосила, що саме слабкість симптомів загрожують людям. Усе просто: більшість занедужалих можуть навіть не підозрювати, що вони підхопили коронавірус, але водночас заражати інших.

Ми ж нагадуємо про карантин і рекомендуємо його проводити правильно:

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