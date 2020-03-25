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Карантин Коронавірус

Екоактивістка Грета Тунберг запідозрила у себе коронавірус

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Грета Тунберг заявила, що перехворіла на коронавірус - фото 1
Грета Тунберг заявила, що перехворіла на коронавірус

Шведська екоактивістка Грета Тунберг, відома на весь світ своїми гучними заявами, останні два тижні провела в самоізоляції. Дівчина вважає, що підхопила коронавірус.

Про свій стан Грета Тунберг розповіла підписникам на сторінці в Instagram.

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"Упродовж останніх двох тижнів я не виходила на вулицю. Після повернення з Центральної Європи я самоізолювалася. Близько 10 днів тому в мене зʼявилися симптоми – такі ж, як і в мого батька, який приїхав зі мною з Брюсселя. У нього були такі ж симптоми, але сильніші, з лихоманкою", – розповіла Грета.

Грета додала, що не проходила тест на коронавірус у Швеції, адже його роблять лише ті, хто потребує екстреної медичної допомоги. У її випадку все виявилося не настільки серйозно.

"Дуже ймовірно, що він в мене був (коронавірус – ред.), враховуючи сукупність симптомів та обставин".

Вона додала, що відчувала слабкість та біль у горлі. На щастя, наразі вона майже одужала.

The last two weeks I’ve stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father - who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever. In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you’re in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves. I have therefore not been tested for COVID-19, but it’s extremely likely that I’ve had it, given the combined symptoms and circumstances. Now I’ve basically recovered, but - AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn’t feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough. And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don’t know they have the virus and can pass it on to people in risk groups. We who don’t belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others. Please keep that in mind, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need. #COVID #flattenthecurve

Допис, поширений Greta Thunberg (@gretathunberg)

"Востаннє, коли у мене була застуда, я почувалася значно гірше", – підкреслила Тунберг.

Крім того, вона наголосила, що саме слабкість симптомів загрожують людям. Усе просто: більшість занедужалих можуть навіть не підозрювати, що вони підхопили коронавірус, але водночас заражати інших.

Ми ж нагадуємо про карантин і рекомендуємо його проводити правильно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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