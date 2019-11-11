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Екоактивісти у Лондоні затопили будинок: навіщо це зроблено?
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Неподалік Тауерського моста протестувальники з Extinction Rebellion ("Повстання вимираючих") занурили в Темзу макет типового британського заміського будинку. Для чого вони це зробили?
Картина, яка відкрилася спостерігачам, символізувала загрозу затоплення Лондона й інших прибережних районів планети під впливом кліматичної кризи. На хвилях поруч з будинком гойдалась біла мікрохвильова піч, а також водостічна та димова труби.
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Рух Extinction Rebellion ініціював свій екшн під впливом недавніх повеней у північній і центральній Англії. Менш, ніж за добу, сильні шторми принесли на узбережжя місячну кількість опадів.
Зауважимо, що дослідження американської організації з кліматичних наук Climate Central показало: значна частина Лондона, а також прибережних і низинних районів Британії виявляться в зоні ризику, якщо сьогодні не будуть вжиті адекватні захисні заходи.
До 2050 року 300 мільйонів землян, що живуть у прибережних районах, можуть постраждати від затоплення. Це втричі більше, ніж вважалося раніше.
У своїй заяві екоактивісти сказали про те, що по всьому світу і в Великобританії руйнується життя планети. І якщо не буде вжито заходів, щоб зупинити втрату біорізноманіття та скоротити викиди парникових газів до нуля, ця тенденція буде посилюватися.
Попри те, що влада не бачить наближення національної катастрофи, вона все ближче і ближче до британської столиці, кажуть представники Extinction Rebellion.
Група, створена в Лондоні трохи більше, ніж рік тому, організувала масові акції громадянської непокори в Великобританії й інших країнах. Мета – закликати уряди різних держав до швидших дій зі скорочення шкідливих викидів і видової різноманітності рослин і тварин на Землі.
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