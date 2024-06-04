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Екоактивісти напали на картину Клода Моне у паризькому музеї

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Екоактивісти напали на картину - фото 1
Екоактивісти напали на картину / Riposte Alimentaire

У паризькому Музеї Орсе картина Клода Моне "Маки" зазнала нападу екоактивістів. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає, що відбулось.

Фото оприлюднила у соцмережі організація Riposte alimentaire, яка власне влаштувала акцію.

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Активісти наклеїли на полотно плакат, на якому зображено "кошмарну" версію цього поля у 2100 році.

Саме таку картину, ймовірно, намалював би Клод Моне у 2100 році, якщо до цього часу не буде вжито радикальних заходів для стримування кліматичних змін. Нагадаємо, що цей сценарій не є найпесимістичнішим, оскільки передбачає підвищення температури більш ніж на +4°C, – йдеться у дописі.

На відео активістка, одягнена у футболку з написом "+4° пекло", вигукнула:

Ця кошмарна картина перед вами – те, що чекає на нас, якщо не буде альтернативи.

Riposte alimentaire стверджує, що при температурі +4°C у 2100 році Південна Європа буде схожа на Сахару, сніг зникне з Гімалаїв, а мусон на півночі Індії вийде з-під контролю, що матиме значний вплив на сільське господарство.

Група Riposte alimentaire раніше влаштовувала подібні акції щодо "Джоконди" Леонардо да Вінчі та "Свободи, що веде народ" Ежена Делакруа в Луврі.

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Джерело: Riposte Alimentaire
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