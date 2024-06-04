Екоактивісти напали на картину Клода Моне у паризькому музеї

У паризькому Музеї Орсе картина Клода Моне "Маки" зазнала нападу екоактивістів. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає, що відбулось.

Фото оприлюднила у соцмережі організація Riposte alimentaire, яка власне влаштувала акцію.

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Активісти наклеїли на полотно плакат, на якому зображено "кошмарну" версію цього поля у 2100 році.

Саме таку картину, ймовірно, намалював би Клод Моне у 2100 році, якщо до цього часу не буде вжито радикальних заходів для стримування кліматичних змін. Нагадаємо, що цей сценарій не є найпесимістичнішим, оскільки передбачає підвищення температури більш ніж на +4°C, – йдеться у дописі.

На відео активістка, одягнена у футболку з написом "+4° пекло", вигукнула:

Ця кошмарна картина перед вами – те, що чекає на нас, якщо не буде альтернативи.

Riposte alimentaire стверджує, що при температурі +4°C у 2100 році Південна Європа буде схожа на Сахару, сніг зникне з Гімалаїв, а мусон на півночі Індії вийде з-під контролю, що матиме значний вплив на сільське господарство.

Група Riposte alimentaire раніше влаштовувала подібні акції щодо "Джоконди" Леонардо да Вінчі та "Свободи, що веде народ" Ежена Делакруа в Луврі.

Voilà ce que Claude Monet aurait probablement peint en 2100 si aucune mesure radicale n'est prise pour enrayer le changement climatique d'ici là. Pour rappel, ce scénario du GIEC n'est pas le plus pessimiste, puisqu'une trajectoire à plus de +4°C est envisagée. [2] pic.twitter.com/qJUt9Anhwd — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) June 1, 2024

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