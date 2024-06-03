Дональд Трамп зареєструвався у TikTok, хоча раніше намагався заборонити цю соцмережу

Кандидат у президенти США Дональд Трамп створив сторінку в соцмережі TikTok. Хоча цю платформу він намагався заборонити під час своєї президентської каденції 2020 року.

Про створення свого акаунту на платформі TikTok Трамп заявив 1 червня.

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Перше відео на акаунті Трампа подивилися майже 65 мільйонів осіб, а на його сторінку підписалися майже 3,8 мільйона осіб. У ролику він знявся разом із президентом UFC Деном Вайтом на змаганнях у Нью-Джерсі.

За інформацією видання Politico, рішення приєднатися до TikTok є спробою Трампа достукатися до потенційних виборців напередодні листопадових виборів. У виданні зазначають, що це сталося саме тоді, коли застосунку загрожує потенційна заборона у США, якщо він не вийде з-під контролю свого китайського власника ByteDance.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Трамп підписав виконавчий указ "про боротьбу із загрозою TikTok", який зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником застосунку ByteDance. Аналогічні заходи стосувалися популярного китайського месенджера WeChat.

2021 року чинний президент США Джо Байден скасував виконавчі укази Трампа, які зобов’язували американські компанії припинити співпрацю з китайськими сервісами TikTok і WeChat.

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