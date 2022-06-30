Ех, яблучко: Дударик презентував шосту пісню проєкту "Прийняття"

Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала шосту пісню у рамках проєкту "Прийняття". Нею стала композиція "Ех, яблучко".

Нагадаємо, що пісні у рамках цього проєкту Дударик презентує щочетверга. Слухайте композицію разом з Радіо MAXIMUM!

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Ще одна згуба, яку презентуємо у рамках проєкту "Прийняття". Пісня була популярною у 1917 – 1921 роках на усій території бойових дій від сходу і до заходу України, – сказав керівник Дударика Дмитро Кацал.

Автор проєкту він зазначив, що автентичний текст неможливо дослідити. А все тому, що композиція упродовж років обростала куплетами, а також отримала низку варіантів. Капела обрала слобожанський варіант, який має махновський текст. Він також підкреслив, що "українське яблучко поперек горла стане".

Дударик виконав пісню "Ех, яблучко": слухайте композицію від капели

Як відомо, проєкт "Прийняття" – це твори Тараса Шевченка та пісні, які росіяни вкрали в українців. Капела ідентифікує співанки, відшукує оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються (період прийняття тривав приблизно пів року) і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям.

Зібрані під час проєкту кошти передадуть Збройним Силам України.

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