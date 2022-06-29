Дударик презентує "Місяць на небі" до річниці загибелі Василя Сліпака

До річниці загибелі Героя України, всесвітньо відомого співака, вихованця "Дударика" Василя Сліпака капела презентує "Місяць на небі". Саме ця композиція була улюбленою у Василя, розповів керівник Національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" Дмитро Кацал.

Як відомо, Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України.

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Він загинув у бою від кулі снайпера 29 червня 2016 року. Кавалер ордена "За мужність" I ст., Герой України, кавалер ордена "Золота Зірка".

"Багато хто впізнає Василя Сліпака саме по цій композиції, а його оперні друзі з пів світу вивчили її та співають по нині. На згадку про нього і про кожного, хто вже не заспіває з нами улюблених пісень. Про воїна і співака. Про Героїв цієї війни", – сказав Дмитро Кацал.

Композицію "Місяць на небі" виконує хорова капела "Дударик", пам'яті Героя України Василя Сліпака:

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