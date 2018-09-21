Ефектні пригоди в об'єктиві Ахмета Ердема: яскраві фото

Талановитий фотограф Ахмет Ердем надихає на подорожі своїми атмосферними знімками. Зацініть!

Знайомтесь, Ахмет Ердем (Ahmet Erdem) – фотограф-самоучка та ретушер, який мешкає у Стамбулі, однак обожнює подорожі. Тому не дивно, що в його роботах можна побачити атмосферні кадри з різних куточків світу. Ахмет орієнтується на пейзажі, міську архітектуру та lifestyle-фото. Тому не дивно, що за профілем чоловіка стежать більш як 848 тис. осіб.

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Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

Талановитий фотограф надихає на подорожі / Ahmet ERDEM

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