Ефектні перевтілення бороданів, які вас здивують: фото

Бородою у сучасному світі навряд чи когось можна здивувати. Однак з правильним підходом до бороданів можна й зовсім змінити зовнішність людей. Зацініть!

Не потрібно йти на спеціальні чемпіонати барберів, щоб дізнатись, як виглядають епічні перетворення бородатих чоловіків. Поки жінки витрачають чимало грошей на косметику, вії, брови та інші речі для краси, то у чоловіків, здебільшого, залишаються тільки борода, вуса та зачіска.

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Ці колажі показують, як умілі майстри можуть підкоригувати зовнішність бороданів:

BrandoSoft

moneeca

gentlemensshop

filt

BigMacMcCoy

victory_barber

CLG123COMEATME

mudxorz

Salva Garcia

bearded_vooligan

THE_MANRUH

CdrAmerica

YOUNOTCOOKING

harrisonviz

WalterWhiteBoy16

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