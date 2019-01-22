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Ефектні перевтілення бороданів, які вас здивують: фото

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Як стрижка змінює чоловіків - фото 1
Як стрижка змінює чоловіків / victory_barber

Бородою у сучасному світі навряд чи когось можна здивувати. Однак з правильним підходом до бороданів можна й зовсім змінити зовнішність людей. Зацініть!

Не потрібно йти на спеціальні чемпіонати барберів, щоб дізнатись, як виглядають епічні перетворення бородатих чоловіків. Поки жінки витрачають чимало грошей на косметику, вії, брови та інші речі для краси, то у чоловіків, здебільшого, залишаються тільки борода, вуса та зачіска.

І ще: Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям

Ці колажі показують, як умілі майстри можуть підкоригувати зовнішність бороданів:

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BrandoSoft
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moneeca
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gentlemensshop
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filt
BigMacMcCoy - фото 302813
BigMacMcCoy
victory_barber - фото 302811
victory_barber
CLG123COMEATME - фото 302810
CLG123COMEATME
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mudxorz
Salva Garcia - фото 302808
Salva Garcia
bearded_vooligan - фото 302807
bearded_vooligan
THE_MANRUH - фото 302806
THE_MANRUH
CdrAmerica - фото 302805
CdrAmerica
YOUNOTCOOKING - фото 302804
YOUNOTCOOKING
harrisonviz - фото 302803
harrisonviz
WalterWhiteBoy16 - фото 302802
WalterWhiteBoy16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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