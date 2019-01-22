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Ефектні перевтілення бороданів, які вас здивують: фото
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Бородою у сучасному світі навряд чи когось можна здивувати. Однак з правильним підходом до бороданів можна й зовсім змінити зовнішність людей. Зацініть!
Не потрібно йти на спеціальні чемпіонати барберів, щоб дізнатись, як виглядають епічні перетворення бородатих чоловіків. Поки жінки витрачають чимало грошей на косметику, вії, брови та інші речі для краси, то у чоловіків, здебільшого, залишаються тільки борода, вуса та зачіска.
І ще: Ці стрижки найкраще підійдуть дівчатам із круглим обличчям
Ці колажі показують, як умілі майстри можуть підкоригувати зовнішність бороданів:
BrandoSoft
moneeca
gentlemensshop
filt
BigMacMcCoy
victory_barber
CLG123COMEATME
mudxorz
Salva Garcia
bearded_vooligan
THE_MANRUH
CdrAmerica
YOUNOTCOOKING
harrisonviz
WalterWhiteBoy16
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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