Ефектні паперові скульптури від Крістіни Кім: незвичайні фото

Талановита художниця створює незвичайні скульптури з паперу, від яких важко відвести погляд!

Знайомтесь, Крістіна Кім (CHRISTINE KIM) – талановита художниця з Торонто, яка перетворює папір у неймовірні тривимірні скульптури, а також картини. Не важко здогадатись, що дівчина уміло користується ножицями та ножем, а також фантазує у нових роботах. Зацініть!

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Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

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