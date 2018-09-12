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Ефектні паперові скульптури від Крістіни Кім: незвичайні фото

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Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 1
Художниця створює вражаючі паперові скульптури

Талановита художниця створює незвичайні скульптури з паперу, від яких важко відвести погляд!

Знайомтесь, Крістіна Кім (CHRISTINE KIM) – талановита художниця з Торонто, яка перетворює папір у неймовірні тривимірні скульптури, а також картини. Не важко здогадатись, що дівчина уміло користується ножицями та ножем, а також фантазує у нових роботах. Зацініть!

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Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275528
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275527
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275526
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275525
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275523
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275522
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275521
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275520
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275519
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275518
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275517
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM
Художниця створює вражаючі паперові скульптури - фото 275516
Художниця створює вражаючі паперові скульптури / CHRISTINE KIM

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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