Ефектні фото автомобілів в об'єктиві Річарда Пардона

Талановитий англійський фотограф знімає машини, про які мріють водії. Це варто побачити!

Знайомтесь, Річард Пардон (Richard Pardon) – фотограф та ретушер, який мешкає в англійському містечку Шерборн. У своїй творчості він звертає увагу на автомобільне фото, показуючи транспорт з найкращих ракурсів у найефектніших умовах. Як палкий прихильник автоспорту, він використовує свої знання у зйомці. Тому не дивно, що він співпрацює з міжнародними автобрендами та виданнями. Насолоджуйтесь:

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Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

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