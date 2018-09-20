Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Ефектні фото автомобілів в об'єктиві Річарда Пардона

  • 27
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 1
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Талановитий англійський фотограф знімає машини, про які мріють водії. Це варто побачити!

Знайомтесь, Річард Пардон (Richard Pardon) – фотограф та ретушер, який мешкає в англійському містечку Шерборн. У своїй творчості він звертає увагу на автомобільне фото, показуючи транспорт з найкращих ракурсів у найефектніших умовах. Як палкий прихильник автоспорту, він використовує свої знання у зйомці. Тому не дивно, що він співпрацює з міжнародними автобрендами та виданнями. Насолоджуйтесь:

І ще: Названі найкращі дизельні авто 2018 року

Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276998
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276997
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276996
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276995
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276994
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276993
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276992
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276991
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276990
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276989
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276988
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276987
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276986
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon
Річард Пардон показує автомобілі мрії - фото 276985
Річард Пардон показує автомобілі мрії / Richard Pardon

Читайте також: Розсекречено новий кросовер Audi e-tron: ефектні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 349
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 533
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 532632
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто