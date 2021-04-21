Ефектна пишнотіла модель Ешлі Грем прикрасила обкладинку модного глянцю

Американська модель plus-size Ешлі Грем знялася у фотосесії для журналу PORTER magazine, ставши обличчям свіжого випуску.

Так, як видно з кадрів, які Ешлі Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram, красуня позувала у легких літніх сукнях з нових колекцій Isabel Marant і Oscar de la Renta.

І ще: Курйозна Кім Кардашян приміряла ефектну сукню без спіднього

Зірка приміряла кілька різних фасонів. Серед нарядів були сукні з відвертими вирізами на спині і декольте, а крім цього, модель сфотографувалася й у трендових босоніжках на зав'язках. На самій обкладинці ж Ешлі Грем постала у чорній сукні і з нюдовим макіяжем.

"Спасибі глянцю за віру у мене і віру в майбутнє моди. Я провела свою кар'єру, кидаючи виклик нереальним стандартам індустрії моди і нереальним стандартам, які застосовуються до жінок в цілому. Ми пройшли довгий шлях і ця обкладинка для мене є можливістю постати перед вами такою, який я є", – прокоментувала зірка серію фото.

Читайте також: Ніякої драми: як виглядає Дженніфер Лопес після розриву з коханим