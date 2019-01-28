Ефектна Ніколь Шерзінгер вразила фанатів

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер показала прихильникам знімки з ефектної фотосесії. Тут спекотно!

40-річна американська співачка, акторка та танцівниця Ніколь Шерзінгер встигає не тільки активно працювати над власною кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3,7 млн підписників, і це не дивно, адже вона публікує кадри зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь вкотре підтвердила, що правильне харчування та фізичні навантаження здатні продовжувати молодість, і поділилась серією світлин у розкішних образах у стилі Софі Лорен.

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