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Ефектна фітнес-тренерка показала розкішні форми на відпочинку

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Теммі Хемброу у купальнику - фото 1
Теммі Хемброу у купальнику

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу не припиняє тішити фанатів сонячними фото з мінімальною кількістю одягу, а літо перетворило її сторінку в соцмережах у справжній каталог бікіні.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

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Це підтверджують і нові кадри Теммі, на яких вона позує біля басейну у крихітному тілесному купальнику, який ледь прикриває її розкішні форми. Не дарма ця дівчина займається спортом, адже результат видно неозброєним оком.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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