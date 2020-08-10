Ефектна фітнес-тренерка показала розкішні форми на відпочинку

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу не припиняє тішити фанатів сонячними фото з мінімальною кількістю одягу, а літо перетворило її сторінку в соцмережах у справжній каталог бікіні.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

І ще: Сексуальна Ніколь Шерзінгер влаштувала запальні танці на пляжі (відео)

Це підтверджують і нові кадри Теммі, на яких вона позує біля басейну у крихітному тілесному купальнику, який ледь прикриває її розкішні форми. Не дарма ця дівчина займається спортом, адже результат видно неозброєним оком.

Гортайте галерею:

Тут спокусливо: Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)