Ефективні способи запобігти появі прищів

Міське повітря, вживання фастфуду та інші чинники значно подовжують термін активності сальних залоз і піддають шкіру додатковому навантаженню, що робить акне справжнім захворюванням.

Позбувшись причин виникнення вугрів, ви забезпечите собі краще здоров'я і зовнішній вигляд.

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Мийте обличчя двічі на день: вранці і ввечері. Робіть це ніжно, обов'язково теплою (але не гарячої) водою, вона допомагає порам розкритися і очищає краще за холодну. А от занадто гаряча вода може обпекти шкіру.

Якщо у вас суха або жирна шкіра, вибирайте засіб особливо уважно. І в тому, і в іншому випадку шкірі потрібен особливий догляд. Вмиватися занадто часто так само шкідливо, як і вмиватися недостатньо. Угри з'являються не через бруд. Вмивайтеся вранці і ввечері, а також якщо ви сильно спітніли або хочете зняти макіяж. Зайве умивання може викликати подразнення, і прищів стане ще більше.

Після кожного миття зволожуйте шкіру, це не менш важливо, ніж миття. Ви видаляєте зі шкіри природний зволожувач (шкірне сало), коли вмиваєтесь, тим самим змушуючи її виробляти більше шкірного сала, щоб компенсувати сухість. Шкірі потрібна волога. Допоможіть їй заповнити цю нестачу, наносячи зволожувальний засіб після кожного вмивання.

Боротьба з акне

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