Ефективні способи позбутися мішків під очима зранку

Ці способи позбавлять вас набряклості очей майже моментально. Використовуйте їх, якщо треба швидко повернути собі свіжий вигляд.

Зробіть холодний компрес

Змочіть ватяний диск або м'яку ганчірочку в прохолодній воді і покладіть компрес під очі на 3-5 хвилин. Інший варіант – металеві ложки: охолодіть їх під струменем холодної води, промокніть серветкою і прикладайте опуклою стороною до шкіри під очима. Тримайте, поки не нагріються до температури тіла. Якщо ефект здається недостатнім, повторіть.

І ще: Яку спецію обов'язково варто мати вдома

Покладіть під очі вологі чайні пакетики

Альтернатива чаю – використана натуральна кава. Акуратно накладіть відходи з турки або кавоварки під очі. Ні в якому разі не втирайте, щоб не травмувати шкіру. Залиште на 15-30 хвилин, потім змийте теплою водою і нанесіть зволожувальний крем.

Уникайте можливих алергенів

Набряклість – поширена ознака сезонної алергії. Якщо ви підозрюєте, що мішки під очима могли з'явитися через реакцію на пилок якоїсь рослини, порадьтеся з терапевтом. Можливо, питання вирішиться рекомендацією прийняти антигістамінний засіб і направленням до фахівця-алерголога.

Як виглядати ідеально зранку

Це цікаво: Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога