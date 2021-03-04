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Ефект від чаю та кави вранці: кумедне відео

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Різниця між чаєм та кавою - фото 1
Різниця між чаєм та кавою

Тіктокер яскраво показав, як відрізняється пробудження від чаю та кави. І з цим погодиться кожен!

Блогер з ніком mattychymbor зняв веселий скетч про те, який виглядає типовий ранок з чашкою кави та чаю. Здається, такого порівняння ефектів від напоїв не очікував ніхто, але користувачі повністю погоджуються.

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"Чай" поводиться спокійно та доброзичливо, намагаючись збадьорити людину доволі легко та поступово, під комфортну музику. А от "кава" більше нагадує жорстокого тренера зі спортзалу, який буквально кричить, що пора прокидатись. До того ж, кава періодично повертає у сонливість, а тоді нагадує про свій ефект.

@mattychymbor

I love coffee

♬ original sound - Matty Chymbor

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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