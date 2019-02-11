У Німеччині на 3D-принтері надрукували електромотоцикл

Мотоцикл був надрукований на 3D-принтері

Німецька компанія BigRep представила прототип електричного мотоцикла, корпус якого повністю виготовлений на широкоформатному 3D-принтері.

Колеса, шини, рама, вилка, сидіння й інші компоненти NERA, за винятком електричних, надруковані на 3D-принтерах, що працюють за технологією пошарового наплавлення полімерних ниток (FFF, Fused Filament Fabrication).

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Габарити мотоцикла становлять 190х90х55 см, а вага – близько 60 кг. Про технічні характеристики електричного мотоцикла, нічого не відомо.

NERA об'єднує в собі відразу кілька інновацій: безповітряні шини, функціональну інтеграцію та технологію вбудованих датчиків. Інженерні рішення були реалізовані за підтримки лабораторії інновацій Nowlab.

Про масове виробництво поки не йдеться. Мотоцикл був випущений швидше з метою демонстрації можливостей сучасних 3D-принтерів.

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