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Черговий безглуздий концепт: Xiaomi показала смартфон з "безкінечним" екраном
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Компанія Xiaomi знову продемонструвала своє бачення того, яким може бути сучасний смартфон. Слідом за концептуальною моделлю Mi Mix Alpha китайський виробник електроніки представив на суд аудиторії новий "гаджет з майбутнього".
Особливостями новинки стали монолітний дизайн і екран, який заходить на всі чотири грані корпусу.
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Родзинка показаного пристрою – у конструкції його дисплея, який загнутий з усіх чотирьох сторін і заходить на межі корпусу під кутом 88°. При цьому у смартфона немає ніяких видимих рамок або додаткових панелей. Проте на задню кришку екран, на відміну від моделі Mi Mix Alpha, не "перетікає".
Як запевняють представники Xiaomi, для створення подібного скла компанія використовувала спеціальне обладнання, що розігріває скло до 800 градусів для надання йому потрібної форми. Після цього поверхня піддалася багаторазовому поліруванню, що проходило у понад 10 етапів.
Вендор також повідомив про наявність у концептфона камери, вбудованої в екран та повної відсутності портів і апаратних кнопок. За запевненням Xiaomi, при розробці пристрою використали 46 ексклюзивних патентів компанії.
На жаль чи на щастя, показаний гаджет – лише концептуальна модель, і ніякої інформації про перспективи її серійного випуску бренд не повідомляє. Не виключено, що його нам покажуть у дії під час глобальної презентації Mi11, яка відбудеться 8 лютого!
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