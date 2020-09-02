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Едрієн Броуді знову сів за піаніно для зйомок в Esquire: стильні фото

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Едрієн Броуді знявся для Esquire Mexico - фото 1
Едрієн Броуді знявся для Esquire Mexico

Актор Едрієн Броуді знявся для серпневого номера журналу Esquire Mexico. Дивіться круті фото, на яких улюбленець мільйонів позує не лише приміряв образ гангстера, а й знову сів за піаніно.

Цьогоріч Едрієн Броуді повинен був представляти фільм Уеса Андерсона "Французький депеша" у Каннах, проте фестиваль скасували через пандемію – і прем'єру картини відклали.

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Ось кілька світлин з Едрієном Броуді, які з'явилися у новому номері Esquire Mexico:

Едрієн Броуді знову сів за піаніно для зйомок в Esquire: стильні фото - фото 423397

Едрієн Броуді знову сів за піаніно для зйомок в Esquire: стильні фото - фото 423398

Едрієн Броуді знову сів за піаніно для зйомок в Esquire: стильні фото - фото 423399

Едрієн Броуді знову сів за піаніно для зйомок в Esquire: стильні фото - фото 423400

Едрієн Броуді знову сів за піаніно для зйомок в Esquire: стильні фото - фото 423401

Очікується, що "Французького депешу" покажуть цієї осені (ймовірно, у жовтні) – якраз вчасно для оскарівського сезону нагород.

Нагадаємо, "Французька депеша" – це трагікомічна історія про журналістів, сюжет якої розгортається навколо однойменної газети. Її видають американські журналісти в вигаданому французькому містечку. Дія розгортається у XX столітті. Картина розповість три історії, опубліковані в останньому номері видання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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