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EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом

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EDGAR&EMMA

Цьогоріч популярний проєкт Українська пісня / Ukrainian Song Project відбудеться в онлайн-форматі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Втім, це не завадить нам насолодитися музичним святом сповна. Одні з претендентів на перемогу – дует EDGAR&EMMA. Знайомтесь!

Яскраві EDGAR & EMMA (Едгар і Емма) – український попдует, заснований в 2018 році. До складу входять: EDGAR (Едгар Тер-Акопян) і EMMA (Еміра Хамза).

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Музиканти познайомилися восени 2017 року на одному з міжнародних кастингів. На той момент Едгар виступав, як сольний артист Edgar Ti, а Емма була в тріо Хамза зі своїми братами. У грудні того ж року артисти вирішують записати спільний трек, як Edgar Ti feat Emma.

EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом - фото 419799

У серпні 2018 Едгар Тер-Акопян і Еміра Хамза запускають новий музичний проєкт, дует EDGAR & EMMA; починають активно працювати над матеріалом і створенням дебютного відео на пісню Тебе мало. Дует багато виступає з гастролями по всій Україні. У січні 2019 музиканти випускають друге відео на пісню Побудь зі мною, яке також презентують на телеканалі M1 та інших музичних телеканалах країни.

У 2019 Edgar&Emma презентували свою першу україномовну пісню Мамо, я п’яна. "Ми дуже швидко написали цей трек. Едгар почав придумувати, потім я підключилася. І вийшов дуже прикольний тречок...", – розповідає Еміра.

Еміра вдало демонструвала свій талант на сцені музичного телешоу Х-Фактор з треком Make UP The Hardkiss. Виступ артистки у складі сімейного тріо зірвав овації. Відео виступ на YouTube зібрало більше 6 мільйонів переглядів!

Бажаємо EDGAR&EMMA успіху в Українській пісні!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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