Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором

  • 46
фільмографія Едді Мерфі - фото 1
фільмографія Едді Мерфі

3 квітня Едді Мерфі відзначає День народження! Цьогоріч актору виповнюється 60 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитим актором Едді Мерфі.

Поїздка до Америки 2

  • Оригінальна назва: Coming 2 America
  • Жанр: кінокомедія
  • Рік: 2021
  • Країна: США
  • Режисер: Крейг Брюер
  • Акторський склад: Едді Мерфі, Арсеніо Гол, Джермейн Фаулер, Леслі Джонс, Шарі Гідлі
  • Тривалість: 110 хв

Сюжет. Події фільму розпочинаються у королівській країні Замунда, де нещодавно коронований король Акім та його довірена особа Семмі вирушають в абсолютно нову веселу пригоду, яка змушує їх подорожувати світом від своєї великої африканської нації до району Квінз, що у Нью-Йорку. Вони прямують туди, де все почалося багато років тому...

І ще: Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів

Моє ім'я Долемайт

  • Оригінальна назва: Dolemite Is My Name
  • Жанр: Фільм-біографія, комедія, драма
  • Рік: 2019
  • Країна: США
  • Режисер: Крейг Брюер
  • Акторський склад: Едді Мерфі, Давайн Джой Рендольф, Кіган-Майкл Кі, Майк Еппс, Крейг Робінсон, Тітусс Берджесс, Веслі Снайпс
  • Тривалість: 118 хв

Сюжет. У цьому фільмі Едді Мерфі грає легенду реального життя – Руді Рей Мура. Він був піонером комедії та репу, який довів, що недоброзичливці помиляються, а його весела, непристойна, кунг-фу боротьба з альтер его, Долемайтом, стала феноменом 1970-х. Коли Голлівуд відкидає його, мультиталановитий Руді Рей Мур самостійно вирішую продовжувати, щоб зняти фільм про 1975 року.

Кухар

  • Оригінальна назва: Mr. Church
  • Жанр: драма
  • Рік: 2016
  • Країна: США
  • Режисер: Брюс Бересфорд
  • Акторський склад: Едді Мерфі, Бріттані Робертсон
  • Тривалість: 104 хв

Сюжет. Це розповідь про унікальну дружбу, яка складається, коли маленька дівчинка та її мати, що помирає, продовжують користуватися послугами талановитого кухаря – Генрі Джозефа Черча. Те, що починається як шестимісячна домовленість, натомість триває п'ятнадцять років, і створює сімейний зв'язок, який триває вічно.

Тисяча слів

  • Оригінальна назва: A Thousand Words
  • Жанр: комедія, драма
  • Рік: 2012
  • Країна: США
  • Режисер: Браян Роббінс
  • Акторський склад: Едді Мерфі, Еріель Вінтер
  • Тривалість: 91 хв

Сюжет. У центрі історії – Джек Макколл, швидкий літературний агент, який може укласти будь-яку угоду, будь-коли, будь-яким способом. Він спрямував увагу на гуру Нового часу доктора Сінджу у своїх корисливих цілях. Але доктор Сінджа йде до нього, і життя Джека розпливається після того, як на його задньому дворі таємниче з'являється чарівне дерево Бодхі. З кожним словом, яке промовляє Джек, з дерева падає листок, і він усвідомлює, що коли падає останній листок, і він, і дерево загине. Слова ніколи не підводили Джека МакКолла, але тепер він повинен припинити базікати і вигадати якісь епатажні способи спілкування, або він втратить життя.

Як обікрасти хмарочос

  • Оригінальна назва: Tower Heist
  • Жанр: комедія, бойовик, кримінал
  • Рік: 2011
  • Країна: США
  • Режисер: Бретт Ретнер
  • Акторський склад: Едді Мерфі, Бен Стіллер, Метью Бродерік, Кейсі Аффлек,Теа Леоні, Габурі Сідібе
  • Тривалість: 114 хв

Сюжет. Після того, як працівники розкішного кондомініуму Центрального парку виявили, що мільярдер у пентхаусі вкрав їх пенсію, вони задумали остаточну помсту: грабіж, щоб повернути те, що він у них забрав.

До теми: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини