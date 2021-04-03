Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором

3 квітня Едді Мерфі відзначає День народження! Цьогоріч актору виповнюється 60 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитим актором Едді Мерфі.

Поїздка до Америки 2

Оригінальна назва: Coming 2 America

Жанр: кінокомедія

Рік: 2021

Країна: США

Режисер: Крейг Брюер

Акторський склад: Едді Мерфі, Арсеніо Гол, Джермейн Фаулер, Леслі Джонс, Шарі Гідлі

Тривалість: 110 хв

Сюжет. Події фільму розпочинаються у королівській країні Замунда, де нещодавно коронований король Акім та його довірена особа Семмі вирушають в абсолютно нову веселу пригоду, яка змушує їх подорожувати світом від своєї великої африканської нації до району Квінз, що у Нью-Йорку. Вони прямують туди, де все почалося багато років тому...

І ще: Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів

Моє ім'я Долемайт

Оригінальна назва: Dolemite Is My Name

Жанр: Фільм-біографія, комедія, драма

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Крейг Брюер

Акторський склад: Едді Мерфі, Давайн Джой Рендольф, Кіган-Майкл Кі, Майк Еппс, Крейг Робінсон, Тітусс Берджесс, Веслі Снайпс

Тривалість: 118 хв

Сюжет. У цьому фільмі Едді Мерфі грає легенду реального життя – Руді Рей Мура. Він був піонером комедії та репу, який довів, що недоброзичливці помиляються, а його весела, непристойна, кунг-фу боротьба з альтер его, Долемайтом, стала феноменом 1970-х. Коли Голлівуд відкидає його, мультиталановитий Руді Рей Мур самостійно вирішую продовжувати, щоб зняти фільм про 1975 року.

Кухар

Оригінальна назва: Mr. Church

Жанр: драма

Рік: 2016

Країна: США

Режисер: Брюс Бересфорд

Акторський склад: Едді Мерфі, Бріттані Робертсон

Тривалість: 104 хв

Сюжет. Це розповідь про унікальну дружбу, яка складається, коли маленька дівчинка та її мати, що помирає, продовжують користуватися послугами талановитого кухаря – Генрі Джозефа Черча. Те, що починається як шестимісячна домовленість, натомість триває п'ятнадцять років, і створює сімейний зв'язок, який триває вічно.

Тисяча слів

Оригінальна назва: A Thousand Words

Жанр: комедія, драма

Рік: 2012

Країна: США

Режисер: Браян Роббінс

Акторський склад: Едді Мерфі, Еріель Вінтер

Тривалість: 91 хв

Сюжет. У центрі історії – Джек Макколл, швидкий літературний агент, який може укласти будь-яку угоду, будь-коли, будь-яким способом. Він спрямував увагу на гуру Нового часу доктора Сінджу у своїх корисливих цілях. Але доктор Сінджа йде до нього, і життя Джека розпливається після того, як на його задньому дворі таємниче з'являється чарівне дерево Бодхі. З кожним словом, яке промовляє Джек, з дерева падає листок, і він усвідомлює, що коли падає останній листок, і він, і дерево загине. Слова ніколи не підводили Джека МакКолла, але тепер він повинен припинити базікати і вигадати якісь епатажні способи спілкування, або він втратить життя.

Як обікрасти хмарочос

Оригінальна назва: Tower Heist

Жанр: комедія, бойовик, кримінал

Рік: 2011

Країна: США

Режисер: Бретт Ретнер

Акторський склад: Едді Мерфі, Бен Стіллер, Метью Бродерік, Кейсі Аффлек,Теа Леоні, Габурі Сідібе

Тривалість: 114 хв

Сюжет. Після того, як працівники розкішного кондомініуму Центрального парку виявили, що мільярдер у пентхаусі вкрав їх пенсію, вони задумали остаточну помсту: грабіж, щоб повернути те, що він у них забрав.

До теми: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів