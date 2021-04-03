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Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
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3 квітня Едді Мерфі відзначає День народження! Цьогоріч актору виповнюється 60 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали зі знаменитим актором Едді Мерфі.
Поїздка до Америки 2
- Оригінальна назва: Coming 2 America
- Жанр: кінокомедія
- Рік: 2021
- Країна: США
- Режисер: Крейг Брюер
- Акторський склад: Едді Мерфі, Арсеніо Гол, Джермейн Фаулер, Леслі Джонс, Шарі Гідлі
- Тривалість: 110 хв
Сюжет. Події фільму розпочинаються у королівській країні Замунда, де нещодавно коронований король Акім та його довірена особа Семмі вирушають в абсолютно нову веселу пригоду, яка змушує їх подорожувати світом від своєї великої африканської нації до району Квінз, що у Нью-Йорку. Вони прямують туди, де все почалося багато років тому...
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Моє ім'я Долемайт
- Оригінальна назва: Dolemite Is My Name
- Жанр: Фільм-біографія, комедія, драма
- Рік: 2019
- Країна: США
- Режисер: Крейг Брюер
- Акторський склад: Едді Мерфі, Давайн Джой Рендольф, Кіган-Майкл Кі, Майк Еппс, Крейг Робінсон, Тітусс Берджесс, Веслі Снайпс
- Тривалість: 118 хв
Сюжет. У цьому фільмі Едді Мерфі грає легенду реального життя – Руді Рей Мура. Він був піонером комедії та репу, який довів, що недоброзичливці помиляються, а його весела, непристойна, кунг-фу боротьба з альтер его, Долемайтом, стала феноменом 1970-х. Коли Голлівуд відкидає його, мультиталановитий Руді Рей Мур самостійно вирішую продовжувати, щоб зняти фільм про 1975 року.
Кухар
- Оригінальна назва: Mr. Church
- Жанр: драма
- Рік: 2016
- Країна: США
- Режисер: Брюс Бересфорд
- Акторський склад: Едді Мерфі, Бріттані Робертсон
- Тривалість: 104 хв
Сюжет. Це розповідь про унікальну дружбу, яка складається, коли маленька дівчинка та її мати, що помирає, продовжують користуватися послугами талановитого кухаря – Генрі Джозефа Черча. Те, що починається як шестимісячна домовленість, натомість триває п'ятнадцять років, і створює сімейний зв'язок, який триває вічно.
Тисяча слів
- Оригінальна назва: A Thousand Words
- Жанр: комедія, драма
- Рік: 2012
- Країна: США
- Режисер: Браян Роббінс
- Акторський склад: Едді Мерфі, Еріель Вінтер
- Тривалість: 91 хв
Сюжет. У центрі історії – Джек Макколл, швидкий літературний агент, який може укласти будь-яку угоду, будь-коли, будь-яким способом. Він спрямував увагу на гуру Нового часу доктора Сінджу у своїх корисливих цілях. Але доктор Сінджа йде до нього, і життя Джека розпливається після того, як на його задньому дворі таємниче з'являється чарівне дерево Бодхі. З кожним словом, яке промовляє Джек, з дерева падає листок, і він усвідомлює, що коли падає останній листок, і він, і дерево загине. Слова ніколи не підводили Джека МакКолла, але тепер він повинен припинити базікати і вигадати якісь епатажні способи спілкування, або він втратить життя.
Як обікрасти хмарочос
- Оригінальна назва: Tower Heist
- Жанр: комедія, бойовик, кримінал
- Рік: 2011
- Країна: США
- Режисер: Бретт Ретнер
- Акторський склад: Едді Мерфі, Бен Стіллер, Метью Бродерік, Кейсі Аффлек,Теа Леоні, Габурі Сідібе
- Тривалість: 114 хв
Сюжет. Після того, як працівники розкішного кондомініуму Центрального парку виявили, що мільярдер у пентхаусі вкрав їх пенсію, вони задумали остаточну помсту: грабіж, щоб повернути те, що він у них забрав.
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