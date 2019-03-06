DZIDZIO без бороди спантеличив мережу

DZIDZIO наразі не розкрив інтригу, скільки років цьому фото / 1plus1.ua

Популярний український артист DZIDZIO показав, як виглядав раніше. Фанати ледь впізнали свого кумира!

Так, співак на своїй сторінці в Instagram розмістив архівне фото, на якому зображений без бороди.

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"То я без бороди. Вгадайте, який це рік?", – підписав фото виконавець. Користувачі активно почали писати в коментарях свої припущення, але більшість схиляється до варіанту, що фото зроблено в 1999-2003 роках.

Архівне фото DZIDZIO

Сам артист наразі інтригу не розкрив і не повідомив, скільки років тому він мав такий вигляд. Нагадаємо, в кінці минулого року на DZIDZIO напали зловмисники. Вони били артиста по обличчю. У підсумку лікар діагностував у музиканта розрив барабанної перетинки лівого вуха. Після нападу артист був змушений скасувати всі заплановані на найближчий місяць концерти.

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