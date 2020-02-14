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DZIDZIO – Я люблю тебе, Київ: дивіться яскравий кліп на нову запальну пісню

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Прем'єра кліпу DZIDZIO - фото 1
Прем'єра кліпу DZIDZIO

Мегапопулярний DZIDZIO (справжнє ім'я – Михайло Хома) випустив запальний хіт "Я люблю тебе, Київ", а також представив яскравий кліп на новинку. Дивіться відео та діліться своїми враженнями!

У пісні "Я люблю тебе, Київ" львів'янин DZIDZIO зізнається у почуттях столиці України, з якою він довго будував свої стосунки, адже з першого разу підкорити її не вдалось.

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Зйомки кліпу відбувалися в центрі Києва, зокрема у відомих історичних місцях, які люблять і знають мешканці та гості столиці: Поділ, Андріївський узвіз, станція метро "Університет", вулиця Хрещатик та Майдан Незалежності. Режисером відео став Брюс Парамор, а текст і слова пісні написав сам DZIDZIO.

Дивитись онлайн новий кліп DZIDZIO – Я люблю тебе, Київ:

Напередодні DZIDZIO виклав у своєму Instargam історію про те, як він закохався у Київ. "Ми вперше зустрілись з тобою, коли я разом зі студентським хором на сцені Національного Палацу "Україна" співав пісню "Бодай ся когут знудив". Емоції настільки переливались, що я вирішив піти широким кроком навпроти в ресторан. Зайшов, відкрив меню, закрив меню і вийшов. Я перестрашений ніяк не міг зрозуміти, як так люди можуть дорого платити за їжу! Тому вирішив не починати стосунки, бо не можу оплатити навіть обід", – пригадав співак.

"Рік часу, кожної п'ятниці і кожної неділі я жив в поїзді, не міг знайти собі місця, мене тягнуло додому і до тебе одночасно. Я робив неможливе: сальто, шпагат, в повітрі перезувався... І ти знаєш, я помітив, що тобі це дуже сподобалось. Я нарешті зрозумів, що Ти хочеш. Ти хочеш відкрити мої НАДМОЖЛИВОСТІ! Дякую Тобі за це! І тільки зараз, після 7 років я чесно можу признатись:

Я люблю тебе, Київ, місто моє,
Люблю тебе щиро за те, що ти є,
Ти для мене – найкраще місто щасливих мрій,
Ну і як тебе не любити, Києве мій!

DZIDZIO – Я люблю тебе, Київ: дивіться яскравий кліп на нову запальну пісню - фото 385959

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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